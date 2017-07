Lego Marvel Super Heroes 2: Kang der Eroberer im Trailer - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat einen weiteren Trailer zu LEGO Marvel Super Heroes 2 veröffentlicht, der sich um Kang (Kang the Conqueror) dreht. Die Spieler stellen sich dem zeitreisenden Superschurken in einer Schlacht in Chronopolis (offene Hub-Welt), in der allerlei Welten und Zeitalter kollidieren - vom alten Ägypten und den Wilden Westen bis Sakaar und New York City im Jahr 2099.Der Nachfolger von LEGO Marvel Super Heroes bietet ein erweitertes Aufgebot an Marvel-Superhelden und -schurken aus verschiedenen Zeitaltern und Realitäten. Im Verlauf der Handlung können Spieler in die Rolle einer Reihe berühmter Charaktere schlüpfen, von Captain America als Cowboy aus der Vergangenheit bis Spider-Man 2099 aus der Zukunft, gemeinsam mit Thor, Hulk, den Wächtern der Galaxie, Black Panther, Captain Marvel, Doktor Strange, dem Grünen Kobold und Dutzenden anderen Marvel-Superhelden und Marvel-Superschurken. Auch ein Mehrspielermodus für vier Personen wird geboten, in dem man sowohl gegeneinander als auch gemeinsam als Team spielen kann. LEGO Marvel Super Heroes 2 wird ab 16. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die Switch-Version wird später (zu den Weihnachtsfeiertagen) folgen.Letztes aktuelles Video: Kang the Conqueror