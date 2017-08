Lego Marvel Super Heroes 2: Eine Reise durch die offene Welt Chronopolis - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games haben anlässlich der gamescom 2017 einen neuen Trailer zu Lego Marvel Super Heroes 2 veröffentlicht, der Fans mit auf eine Reise durch die gewaltige offene Welt Chronopolis nimmt. Das Video zeige eine Vielzahl bekannter Orte des Marvel-Universums, die allesamt aus Zeit und Raum gerissen wurden und eine gewaltige, offene Welt bilden - von den sagenumwobenen Landen Asgards und der Raumbasis Knowhere bis hin zum pulsierenden Dschungel von Wakanda und den Pyramiden im Alten Ägypten.Weitere im Trailer enthüllte Orte des Marvel-Universums seien das Kolosseum, Hala, das Hydra-Imperium, K'un-lun, Lemuria, Manhattan, das mittelalterliche England, Noir New York, Nueva York, der Alte Westen und der Sumpf, zu denen sich Attilan, Kangs Zitadelle und Xandar gesellen, um das gewaltige Chronopolis zu vervollständigen. Das Superhelden-Abenteuer (zur Vorschau ) soll am 16. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC sowie zu den Weihnachtsfeiertagen für Nintendo Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: gamescom-2017-Trailer