Lego Marvel Super Heroes 2: DLC zum Kinofilm Avengers: Infinity War - 4Players.de

Passend zum anstehenden Kinostart von Avengers: Infinity War (am 26. April) hat Warner Bros. Interactive Entertainment das Charakter- und Level-Paket "Marvel's Avengers: Infinity War" für LEGO Marvel Super Heroes 2 veröffentlicht. Der Download-Inhalt kostet 2,99 Euro. Enthalten sind ein Level sowie weitere Charaktere - zum Beispiel Thanos.Der Publisher schreibt: "Dieser actiongeladene Level bietet Spielern die Möglichkeit, die Kontrolle über Thanos, einen der gefährlichsten Superschurken im Marvel-Universum, sowie seine skrupellose Armee zu übernehmen. Der Mad Titan und die Children of Thanos haben Attilan überfallen, um in einem brandneuen, originalgetreuen Spiellevel gegen Black Bolt und die Inhumans anzutreten. Die bedrohliche Crew arbeitet als Team und muss sich ihren Weg durch verschiedene Level von Attilan kämpfen, bevor sie die Möglichkeit bekommt, zu Black Bolts Thron vorzustoßen. Die neuen freischaltbaren Charaktere Thanos, Corvus Glaive, Cull Obsidian, Proxima Midnight, Ebony Maw, Hulkbuster 2.0 und Groot (Avengers: Infinity War Variante) werden dem Charakteraufgebot des Hauptspiels mit über 200 Superhelden und Superschurken hinzugefügt."Letztes aktuelles Video: Avengers Infinity War Trailer