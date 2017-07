WRC 7: Wird auch deutlich längere Strecken bieten (ca. 20 km) - 4Players.de

In WRC 7, dem offiziellen Videospiel der FIA World Rally Championship (WRC), wird es mit den "Epic Stages" auch deutlich längere Strecken geben. "Die Epic Stages von WRC 7 sind unsere Antwort auf die Wünsche der Fans, die seit Jahren längere und realistischere Strecken im Spiel erleben möchten. Diese Special Stages sind über 20 km lang und bieten mehr als 15 Minuten Fahrzeit. Auch ist es interessant, grundverschiedene Streckenbedingungen in einer einzigen Special Stage zu haben", so Alain Jarniou (Game Director).Der folgende Trailer zeigt die Special Stage "El Chocolate" aus der Rally Guanajuato Mexico - eine der 13 "Epic Stages" des Spiels. Lange Geraden durch mexikanische Dörfer, Bergfahrten über kurvenreiche Streckenabschnitte sowie steinige Pisten am Rande von Klippen werden versprochen. WRC 7 wird im Herbst für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Epic Stages Citroen C3