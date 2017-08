WRC 7: Unterwegs im Ford Fiesta von Sébastien Ogier - 4Players.de

Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games laden im neuen Trailer zu WRC 7 zu einer virtuellen Probefahrt im 2017er Ford-Fiesta-World-Rally-Wagen von Sébastien Ogier ein. Dazu heißt es vom Hersteller: "Im Januar 2017 wurde der vierfache WRC-Weltmeister Sébastien Ogier Teil des M-Sport World Rally-Teams, das mit Ott Tänak und Elfyn Evans bereits zwei Star-Fahrer bieten konnte. Er gewöhnte sich schnell an den kräftigeren 2017er Fiesta WRC, und gewann an seinem Steuer die Rallye Monte-Carlo sowie die Vodafone Rally de Portugal. Während der ersten zehn Rallys der Saison wurden mit dem Wagen bereits vier Siege eingefahren, er war 14-mal auf dem Podium vertreten, gewann 56 Special Stages und führte 53 Stages an.WRC 7 nimmt die Spieler mit auf eine Reise um die Welt. Die 13 Rallys der World Championship werden in 15 Ländern auf vier Kontinenten ausgetragen. Die Spieler wählen ihren bevorzugten Fahrer und stellen auf schwierigen Strecken ihre Fähigkeiten unter Beweis. Schnee, Schotter, Asphalt, Schlamm – jede Rally birgt einzigartige Herausforderungen auf überarbeiteten Strecken, die enger, länger, gefährlicher und noch realistischer sind." Das Rallye-Spiel soll am 22. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC an den Start gehen.Letztes aktuelles Video: Ford Fiests RS