Pro Evolution Soccer 2018: Partnerschaft mit Topps Trading Cards: Match Attax Trading Cards liegen bei - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat eine Partnerschaft mit Topps Trading Cards angekündigt. Das Unternehmen wird limitierte UEFA Champions League Match Attax Trading Cards des kommenden Wettbewerbs 2017/18 in PES 2018 veröffentlichen."Konami ist ein offizieller Partner der UEFA und verfügt für die PES Serie über die exklusiven Nutzungsrechte für die UEFA Champions League und UEFA Europa League Wettbewerbe. Topps Trading Cards sicherte sich die Rechte, Karten mit Spielern und Teams aus dem bevorstehenden 2017/18 Wettbewerb zu produzieren. Damit erhalten Fans die Chance, Karten der besten Spieler von Europas Top-Klubs zu sammeln. Vom 14. September an, dem Verkaufsstart von PES 2018, wird eine limitierte Anzahl exklusiver Karten den physischen Verkaufsversionen des Spiels beigefügt. Diese Karten sind damit noch vor dem offiziellen Start der neuen Topps Match Attax Reihe verfügbar.""Wir suchen stets nach Wegen, das Bewusstsein für die PES Serie in neuen Zielgruppen zu verankern, und wir freuen uns sehr, mit einem UEFA Champions League Partner des Kalibers von Topps zusammenarbeiten zu dürfen", so Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development von Konami Digital Entertainment B.V. "Die sammelbaren Karten sind eine großartige Sache für junge Fußballfans. Durch PES 2018 können sie zu den ersten zählen, welche diese Karten in die Hände bekommen, noch bevor Topps die Match Attax Reihe offiziell veröffentlicht."Das Fußballspiel PES 2018 wird neben einer 11-gegen-11 Online-Option und der myClub-Herausforderung auch kooperative 2-gegen-2- und 3-gegen-3-Modi mit Support für lokale Gäste bieten. Die Zufallspartie kehrt mit neuen Inhalten zurück, während die Meister Liga nun über Vor-Saison-Turniere, ein neues Transfer-System, Interviews vor den Spielen und Einblicke in die Mannschaftskabinen verfügt. PES 2018 erscheint für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360. Die PC-Version soll sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation befinden.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Usain Bolt Reveal