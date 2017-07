Pro Evolution Soccer 2018: Offener Betatest mit Online-Fokus beginnt am 20. Juli - 4Players.de

The #PES2018 Online Beta begins 20th July. PS4 and Xbox One players, get ready to try the new 3v3 online co-op mode! pic.twitter.com/8yoaAG2H0J — Pro Evolution Soccer (@officialpes) 14. Juli 2017

Sorry you're upset Tony, but a free beta to test online is the purpose to test connections across all users.I disagree we'll get less people — Adam Bhatti (@Adam_Bhatti) 14. Juli 2017

The priority is not for you to play the same way for 11 days, we won't learn much. Priority is online testing. Thanks. — Adam Bhatti (@Adam_Bhatti) 14. Juli 2017

Der offene Betatest von Pro Evolution Soccer 2018 wird in der nächsten Woche auf PlayStation 4 und Xbox One starten. Die frei zugängliche wird soll am 20. Juli 2017 starten und am 31. Juli 2017 enden. Auf der PS4 ist keine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft erforderlich. Xbox-One-Spieler benötigen hingegen Xbox Live Gold. Ausprobieren kann man die Spielmodi 1-gegen-1 und 3-gegen-3 mit den Nationalmannschaften Brasilien und Frankreich in der "Neu Sonne Arena". Konami möchte vor allem die Online-Server und die Online-Verbindungen der Spieler testen, stellte Adam Bhatti (PES Global Product & Brand Manager) klar. Eine PC-Beta ist nicht geplant.PES 2018 erscheint am 14. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Die PC-Version "wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation", heißt es vom Konami.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Usain Bolt Reveal