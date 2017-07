Pro Evolution Soccer 2018: Offener Betatest (Online-Modus) auf PS4 und Xbox One gestartet - 4Players.de

Am heutigen Donnerstag (20. Juli) startet die offene Beta von PES 2018. Bis zum 31. Juli sind Spieler auf PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Live ) eingeladen, die diesjährige Version des Fußballspiels online anzutesten und über die Social-Media-Kanäle von Konami Feedback zu ihren Spieleindrücken zu geben.Möglich sind Online-Spiele mit der brasilianischen und französischen Nationalmannschaft im 1-gegen-1- und im 3-gegen-3-Modus. Die Spieler können zwischen den Spielbedingungen Tag und Nacht sowie Sonne und Regen auswählen. Pro Evolution Soccer 2018 wird am 14. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wurde laut Konami "substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation".