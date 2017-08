Pro Evolution Soccer 2018: Alle Klubs der Primera División aus Argentininen sind dabei - 4Players.de

Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2018 (PC)

Anlässlich der in Amerika fortgeführten "World Tour" von Pro Evolution Soccer 2018 hat Konami Digital Entertainment eine Partnerschaft mit der Argentinischen Football Association (AFA) bekanntgegeben. Auf Basis des Lizenz-Abkommens sind alle Klubs der Primera División der AFA in PES 2018 enthalten. Passend dazu ist der folgende Videotrailer mit Impressionen aus Südamerika veröffentlicht worden.Pro Evolution Soccer 2018 wird am 14. September 2017 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wurde laut Konami "substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation".Letztes aktuelles Video: World Tour Trailer - Argentina