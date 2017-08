Pro Evolution Soccer 2018: FC Valencia als offizieller Partner vorgestellt - 4Players.de

Neben dem FC Barcelona, Borussia Dortmund sowie dem FC Fulham kann Konami auch den FC Valencia als exklusiven Partner gewinnen. Die Spieler des spanischen Erstligaclubs werden im Rahmen der Kooperation besonders detailliert über Ganzkörperscans sowie mit individuellen Fähigkeiten in Pro Evolution Soccer 2018 vertreten sein.Allerdings wird das Stadion der Spanier, das Mestalla, nicht als zusätzliche digitale Arena in der Pressemitteilung erwähnt. Pro Evolution Soccer 2018 wird am 14. September für PC, PS3, PS4, Xbox 360 sowie One veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: FC Valencia