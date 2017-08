Pro Evolution Soccer 2018: David Beckham als PES Legende - 4Players.de

Der englische Mittelfeld-Spieler David Beckham hat ein langfristiges, exklusives Abkommen mit Konami unterzeichnet. Er wird eine "PES Legende" in PES 2018. "Es ist eine große Ehre, Teil der Spieler zu sein, die für KONAMI als PES Botschafter tätig sind", so David Beckham. "Ich freue mich, meine Karriere in diesem fantastischen Spiel abgebildet zu sehen und darauf, mit einem so talentierten Team zusammenarbeiten zu dürfen, welches Fußball ebenso liebt wie ich.""Nach Start von PES 2018 am 14. September werden verschiedene Varianten von David Beckham im myClub Modus des Spiels über verschiedene Kampagnen veröffentlicht. Insgesamt wird es fünf unterschiedliche Versionen geben - von seinen ersten Jahren in England über seine Zeiten in Spanien, Italien und den USA sowie einer Variante, welches ein internationales Profil abbildet."Im myClub-Modus kann man ein Team von Grund auf aufbauen und "diesem Legenden wie beispielsweise Diego Maradona und nun auch David Beckham hinzufügen. Ein Debüt als In-Game Spieler feiert zudem der schnellste Mann und weltbekannte Athlet Usain Bolt, der als Vorbesteller-Bonus ebenfalls im myClub Modus verfügbar ist.""David Beckham ist ohne Frage eine Legende des Fußballs, und wir sind hocherfreut, ihn in der PES Familie willkommen zu heißen", so Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development von Konami Digital Entertainment B.V. "Stationen seiner fantastischen Karriere sind detailgetreu für alle nacherlebbar, die PES 2018 spielen, und wir freuen uns, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, um die Botschaft von PES 2018 als der definitiven Fußballsimulation zu verbreiten." PES 2018 erscheint am 14. September für PC, PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: David Beckham Trailer