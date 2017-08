Pro Evolution Soccer 2018: Demo am 30. August, Reus und Aubameyang spielen am Mittwoch in Köln - 4Players.de

Aktualisierung vom 23. August 2017, 10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 22. August, 12 Uhr:

Lust auf fußballerische Prominenz am Gamepad? Wie Konami mitteilt, werden heute Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund in Halle 6 am Stand A011 gegeneinander Pro Evolution Soccer 2018 spielen. Um 15 Uhr soll es losgehen, live kommentiert von Norbert Dickel und Marco Hagemann.Wie spielt sich das kommende Pro Evolution Soccer 2018 ? Das könnt ihr am 30. August als Konsolenbesitzer erfahren, wenn Konami die Demo für PS3, PS4, Xbox 360 sowie One veröffentlicht.Ihr könnt Freundschaftsspiele sowie den neuen Koop-Modus im Camp Nou oder Signal Iduna Park ausprobieren und habt die Wahl zwischen zwölf Mannschaften , darunter der FC Barcelona, Borussia Dortmund, FC Liverpool, AC Mailand, Deutschland, Argentinien und Brasilien. Für den PC ist keine Probeversion angekündigt, obwohl die Fußballsimulation dieses Jahr technisch und inhaltlich gleichwertig für den Rechner angeboten werden soll.Falls ihr auf der Gamescom in Köln unterwegs seid und etwas für den BVB übrig habt, lohnt sich am Mittwoch vielleicht der Besuch des Konami-Standes in Halle 6 (A011), denn dort werden zwei bisher nicht genannte Profis erwartet, die PES 2018 spielen. Habt ihr dort kein Glück, könnt ihr im Spiel fünf BVB-Legenden einsetzen, darunter Karl-Hein Riedle, Lars Ricken und Michael Zorc.Letztes aktuelles Video: gamescom 2017 Trailer