Pro Evolution Soccer 2018: Konami veröffentlicht Demo - 4Players.de

Wie kann man eine Länderspielpause am besten überbrücken? Mit digitalem Fußball! Konami hat heute die Demo für Pro Evolution Soccer 2018 veröffentlicht. Nach dem Laden der 4,1 Gigabyte könnt ihr auf PS3, PS4, Xbox 360 oder Xbox One loslegen - allerdings nur offline; auf dem PC gibt es aktuell keine Probierversion.Was ist enthalten? Ihr könnt Freundschaftsspiele sowie den neuen Koop-Modus (maximal drei gegen drei Spieler) im Camp Nou oder Signal Iduna Park wählen. Ihr habt die Wahl zwischen zwölf Mannschaften , darunter der FC Barcelona, Borussia Dortmund, FC Liverpool, Inter Mailand, Deutschland, Argentinien und Brasilien. Die Spiellänge kann man auf fünf, sieben oder zehn Minuten einstellen, dabei auch Rasenlänge, Wetter, Tageszeit, Schwierigkeit & Co einstellen. Zwar lassen sich in der Demo auch taktische Anweisungen geben, aber man kann die Grundaufstellung z.B. nicht von 3-5-2 auf 4-3-3 ändern.Nicht wundern, dass so manche Personalie veraltet ist und Neymar immer noch für den FC Barcelona sowie Dembélé für den BVB aufläuft (man muss ihn ja nicht aufstellen), denn die Transferdaten entsprechen jenen vom Mai 2017. Zum Release am 14. September dürften die Kader aktuell sein.Letztes aktuelles Video: Legends Trailer