Pro Evolution Soccer 2018: PC-Demo für Mitte September angekündigt - 4Players.de

Während Konsolenbesitzer bereits seit dem 30. August in Pro Evolution Soccer 2018 hineinschnuppern können (wir berichteten ), war eine Anspielfassung für den Rechner bisher völlig ungewiss. Inzwischen hat Konami aber auch eine Demo-Version für PC-Kicker angekündigt, wie den Kollegen von DSOG aufgefallen ist.Diese soll laut offizieller Website "Mitte September" an den Start gehen und die gleichen Inhalte wie auf PS4 und Xbox One bieten (12 Mannschaften, zwei Spielmodi). Offizieller Anpfiff für die virtuelle Fußballsaison auf PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und PC ist der 14. September 2017.Letztes aktuelles Video: Legends Trailer