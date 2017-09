Pro Evolution Soccer 2018: Partnerschaft mit Inter Mailand - 4Players.de

Konami Digital Entertainment hat den Abschluss einer Partnerschaft mit dem italienischen Fußball-Klub Inter Mailand bekanntgegeben. Dank des globalen Abkommens wird Konami die erste Mannschaft des Klubs weiterhin auch in PES 2018 abbilden können, darunter Spieler wie Mauro Icardi, Roberto Gagliardini, Eder Citadin Martins und Antonio Candreva. "Sie alle sind mit einem Höchstmaß an Detailreichtum dargestellt. Ihr individueller Spielstil, ihre Bewegungen mit und ohne Ball sowie taktischen Fähigkeiten sind im Spiel sofort wiedererkennbar. Alle diese Inhalte werden über einen kostenlosen Download kurz nach Veröffentlichung von PES 2018 am 14. September aktualisiert", schreibt Konami. "Der populäre myClub Modus von PES 2018, ebenso wie Konamis Mobile Titel, profitieren gleichfalls von der neuen Partnerschaft. Die Inter-Helden Javier Zanetti, Dejan Stanković und Francesco Toldo konnten für die sich stetig erweiternde Reihe an Spieler-Legenden innerhalb des Titels verpflichtet werden - weitere Infos dazu folgen in Kürze.""Ergänzend wird Konami intensiv im Stadion von Inter sichtbar sein. Während der Spieltage in San Siro wird PES 2018 auf den LED-Sponsoren-Banden abgebildet sein und über die riesige LED Leinwand über dem Platz beworben. Weitere Promotion-Aktionen finden in den offiziellen Partner-Zonen auf dem Stadion-Gelände statt. Konami und Inter arbeiten zudem eng über ihre offiziellen Social Media Kanäle zusammen, um auf kommende Aktionen aufmerksam zu machen.""Wir sind hocherfreut, Konami als unseren neuen globalen Football Video Game Partner willkommen zu heißen", sagt Michael Gandler, Chief Revenue Officer des FC Internazionale Milano. "Konami ist ein führendes Unternehmen in der Videospielentwicklung, und dank seiner weltweit anerkannten PES-Serie haben unsere Fans nun die Chance, die Spieltags-Atmosphäre unseres Klubs mitzuerleben. Unser Ziel ist es, Konamis Inhalte in unsere Spieltage und digitalen Kanäle zu integrieren, um das Spiel-Gefühl und Engagement unserer Fans zu bereichern.""Inter ist ein Klub mit einer unglaublichen Tradition und Reputation", so Jonas Lygaard, Senior Director - Brand & Business Development von Konami Digital Entertainment B.V. "Seit ihrer Gründung sind sie ein Dreh- und Angelpunkt der italienischen Top-Liga und verfügen über eine beneidenswerte Liste von großartigen Spielern – aus der Vergangenheit und aktuell. Konami wird diese Historie würdigen mit einem Titel, der Inters großartigen Spielstil und die Fähigkeit seiner Talente abbildet. Wir fühlen uns verpflichtet, mit den Großen des Spiels zu arbeiten, und Inter ist ein wahrer Gigant."PES 2018 erscheint am 14. September für PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 und PC.Letztes aktuelles Video: Inter Milan Trailer