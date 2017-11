Pro Evolution Soccer 2018: Data-Pack-2-Start, myClub-Debüt von David Beckham und Xbox-One-X-Patch - 4Players.de

Aktualisierung vom 16. November 2017, 13:33 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. November 2017, 12:27 Uhr:

Inzwischen ist das zweite Data Pack für PES 2018 auf allen Plattformen erhältlich, wie Konami mitteilt. Zudem hat man einen knapp zweiminütigen Trailer veröffentlicht, der einen Überblick über die Neuerungen gibt:Das Data Pack 2.0 für Pro Evolution Soccer 2018 wird am 16. November 2017 als kostenloser Download für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und PC (Steam) bereitstehen, wie Konami mitteilt . Am gleichen Tag soll zudem ein Update verfügbar sein, das einige Gameplay-Verbesserungen sowie die Unterstützung für Xbox One X einführen wird.Das Data Pack 2.0 wird über 1000 neue und aktualisierte Spielerbilder, 65 aktualisierte und neu lizensierte Trikots, neun Fußballschuhe, über 40 aktualisierte Spielergesichter (u. a. Phillipe Coutinho, Gianluigi Donnarumma und André Silva) sowie zwei neue Stadien bieten: Das Arsenal Emirates Stadium und das Estadio Nacional de Chile. Auch neue Partner-Klub-Zwischensequenzen in der Meisterliga (u. a. von Arsenal, AC Mailand und CR Vasco Da Gama) werden versprochen. Außerdem soll die englische Fußballikone David Beckham als Legenden-Spieler für myClub hinzugefügt werden.Letztes aktuelles Video: Arsenal-Trailer