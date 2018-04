Pro Evolution Soccer 2018: Luís Figo als legendärer Spieler - 4Players.de

PES 2018 (Konsole): 5. April 2018 - 12. April 2018PES 2018 (Mobilversion): 9. April 2018 - 16. April 2018

Die portugiesische Fußball-Ikone Luís Figo ist ab sofort als legendärer Spieler in Pro Evolution Soccer 2018 verfügbar."Mit 127 Einsätzen für das portugiesische Nationalteam und der Auszeichnung zum weltweiten Spieler des Jahres 2001 war Figo ein echter Fußball-Superstar in den 90er und 2000er Jahren. Luís Figo auf dem Höhepunkt seiner Karriere in der Saison 1999/2000 wird in myClub für Konsolen- und Mobil-Versionen von PES 2018 erscheinen. Mit dieser Legende verstärkst du deine Mannschaft und kommst deinem Dream Team einen großen Schritt näher!"Kampagnen-ZeitraumLetztes aktuelles Video: Lus Figo Legend Trailer