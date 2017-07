F1 2017: Max Verstappen dreht eine Runde auf der Strecke "Silverstone Short" - 4Players.de

Neben den 20 offiziellen Strecken wird F1 2017 auch kürzere Varianten von vier Rennkursen beinhalten, inklusive 'Silverstone Short'. Die vier kurzen Varianten der jeweiligen Rennstrecken werden in allen Spielmodi verfügbar sein und können sowohl mit den neuen 2017er-Rennwagen als auch den klassischen Fahrzeugen befahren werden. Im folgenden Trailer dreht Max Verstappen sowohl mit dem 2017 Red Bull Racing RB 13 als auch dem Classic 2010 Red Bull Racing RB6 eine Runde auf der Strecke 'Silverstone Short'.Verstappen schildert seine Spieleindrücke: "Das Spiel gefällt mir sehr und es ist ein echtes Vergnügen, die neuen Fahrzeuge auszuprobieren. Auch die Grafik wurde verbessert und die Autos wirken realistischer, was immer eine gute Sache ist. Ich mag die vielen Details an den klassischen Autos und es ist immer sehr schön, sich ins Cockpit eines dieser legendären Fahrzeuge zu setzen. Ich denke, es ist ein echt großartiges Spiel und macht definitiv sehr viel Spaß. (...) Der 2017 RB13 fühlt sich dank des zusätzlichen Grip auf der Strecke sehr gut an, was sowohl am diesjährigen Design der Rennwagen als auch den breiten Reifen liegt, mit denen man präziser und schneller in die Kurve gehen kann. Im Direktvergleich ist der klassische RB6 leichter und hat eine langsamere Höchstgeschwindigkeit, wodurch man später bremsen kann. Am meisten aber sticht natürlich der andere Motoren-Sound hervor."Letztes aktuelles Video: Silverstone Short mit Max Verstappen