F1 2017: Rennstrecken und F1-Boliden im Spielszenen-Trailer - 4Players.de

In F1 2017 wird man nicht nur mit den virtuellen Nachbildungen der F1-Autos der aktuellen Saison fahren können, sondern auch mit zwölf ikonischen Klassikern der Formel-1-Geschichte. Einen Blick auf das Renngeschehen ermöglicht der folgende Trailer (siehe unten). Das Rennspiel von Codemasters wird am 25. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Creative Director Lee Mather sagt: "Wir wissen, dass sich unsere Fans über die Enthüllung der klassischen Autos gefreut haben, sie aber auch in Aktion sehen wollen! Die Autos der Saison 2017 stellen eine besondere Herausforderung dar, denn sie sind unglaublich schnell, aber breiter und schwerer als zuvor. Deshalb mussten wir die Physik-Engine komplett überarbeiten, um das Gleichgewicht zwischen Aerodynamik und Reifenhaftung zu erhalten."Zusätzlich zu den 20 offiziellen Rennstrecken aus der aktuellen Saison und Monaco bei Nacht, können die Spieler auch vier Kurzversionen der Strecken in Großbritannien, Bahrain, USA und einer noch nicht angekündigten Strecke befahren. Hierzu sagt Lee Mather: "Die Strecke von Monaco hat Spieler schon immer auf die Probe gestellt und nun können sie ihre Fähigkeiten auch bei Nacht - sowohl mit modernen als auch klassischen Fahrzeugen - beweisen."Die Erstauflage enthält den 1988 McLaren MP4/4-DLC in der Special Edition (solange der Vorrat reicht). F1 2017 kann bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Alternativ kann der McLaren MP4/4 zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden. Alle weiteren elf Klassiker sind in allen Editionen des Spiels enthalten.Letztes aktuelles Video: Born to Make History