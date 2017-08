F1 2017: Nachwuchsfahrer Lando Norris macht eine Spritztour in Japan - 4Players.de

Der McLaren-Nachwuchsfahrer Lando Norris hat kürzlich virtuelle Testfahrten mit einigen der klassischen Formel-1-Autos seines Teams (u. a. mit dem MCL32) in F1 2017 gemacht. Im folgenden Trailer spricht er über das Fahrgefühl der jeweiligen Fahrzeuge. Zudem sind einige Rennszenen von der Kurzstrecke in Japan zu sehen."Erstmals hinter dem Lenkrad zu sitzen hat sich fantastisch angefühlt! Nach meiner ersten Testfahrt im diesjährigen Auto in Ungarn kann ich bestätigen, dass sie um Einiges schneller und intensiver zu fahren sind und das auch im neuen Spiel genau so rüber kommt", sagt Norris. "Ich bin sicher, dass die Spieler sehr viel Spaß mit dieser neuen Generation von Grand-Prix-Autos in F1 2017 haben werden. Außerdem war es ein tolles Erlebnis, mehrere Kapitel der Geschichte von McLaren beim Fahren der Autos von 1988, 1991, '98 und 2008 zu erleben. Sie alle stehen für den Erfolg meines Teams bei der Weltmeisterschaft. Zum Beispiel ist der Abtrieb des Siegerautos von 2008 extrem und es macht Spaß, sich mit ihm in die Kurven zu schmeißen. Die historischen Autos sind das perfekte Sahnehäubchen für F1 2017."Neben allen offiziellen Teams, Autos, Fahrern und Strecken der aktuellen Saison enthält F1 2017 zwölf historische Fahrzeuge von McLaren, Ferrari, Williams, Renault und Red Bull Racing. Zudem sind sowohl vier Kurzstrecken (Britannien, Bahrain, USA und Japan) befahrbar sowie Monaco bei Nacht. F1 2017 ist weltweit ab dem 25. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.Letztes aktuelles Video: Lando Norris macht eine Spritztour