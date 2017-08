Battlestar Galactica Deadlock: PC-Version wird Ende August erscheinen - 4Players.de

Black Lab Games (Entwickler) und Slitherine Ltd. (Publisher) werden Battlestar Galactica Deadlock am 31. August 2017 für PC veröffentlichen. Passend zur Termin-Ankündigung ist der folgende Trailer herausgegeben worden. Die Konsolen-Versionen sollen "später" folgen.Das von Black Lab Games entwickelte Rundenstrategiespiel orientiert sich an den vier jüngeren Staffeln von Universal Cable Productions, die auf SYFY ausgestrahlt wurden. Der Spieler baut seine Flotte auf, schlägt taktisch geprägte Schlachten und verteidigt die zwölf Kolonien während des ersten Zylonen-Kriegs. Das Spiel soll neue Geschichten erzählen, allerdings mit bekannten Orten, Ereignissen und Figuren.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer