Battlestar Galactica Deadlock: Erweiterung "The Broken Alliance" und "Endurance Update" für das Hauptspiel - 4Players.de

Für Battlestar Galactica Deadlock steht die Erweiterung "The Broken Alliance" auf PC ( Steam , GOG, Slitherine) bereit. Der Preis beträgt 8,19 Euro. Das Add-on umfasst acht neue Story-Missionen, die sich nahtlos in die Singleplayer-Kampagne einfügen und sich in einer zusammenhängenden Geschichte um die komplizierte Kolonialpolitik drehen - inkl. Intrigen und Verrat. Darüber hinaus sind vier neue Großkampfschiffe (Minerva-class Battlestar; Celestra-class resupply ship; Argos-class Basestar; Hydra-class resupply ship) und zwei Squadrons (Assault Raptors; Scorpion Sentry) dabei. Die Konsolen werden "in den nächsten Wochen" versorgt.Zusammen mit der Erweiterung ist das "Endurance Update" an den Start gegangen, das dem Spiel ein "persistentes Schadenssystem" hinzufügt. Sobald man eine neue Kampagne gestartet hat, bleiben die Schäden, welche die Raumschiffe in den Schlachten erlitten haben, dauerhaft zwischen den Kämpfen bestehen und können im "War Room" repariert werden. Die Reparaturkosten variieren je nach Standort. Zusätzlich erhalten die Einheiten, die der Flottengruppe Daidalos zugeordnet sind, eine bestimmte Anzahl an kostenlosen Reparaturen pro Runde. Schäden an den Schiffen sind zudem sichtbar ( zum Change-Log ).Letztes aktuelles Video: DLC The Broken Alliance