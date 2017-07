Wild West Online: Sechs Minuten lange Video-Präsentation des Online-Westerns - 4Players.de

612 Games hat eine fast sechs Minuten lange Präsentation von Wild West Online (PC) in Form eines kommentierten Spielszenen-Videos veröffentlicht. In dem Clip kann man einen Blick auf die Kopfgelder, den Kampf, einige Umgebungen und die Aktivitäten in der Stadt werfen.Das Action-Onlinespiel (MMO) mit Wildwest-Thematik und offener Spielwelt soll noch im Laufe des Jahres erscheinen. Inhaltlich werden Erkundung, das Sammeln von Ressourcen sowie PvP-Kämpfe und PvE-Missionen versprochen ( FAQ ). Bis zum 20. Juli 2017 werden noch "Early-Bird-Pakete" angeboten (Preisspanne: 19,99 Euro bis 59,99 Euro; keine Rückgabemöglichkeit).Letztes aktuelles Video: Spielszenen