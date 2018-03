Pizza Connection 3: Wirtschaftssimulation mit leckeren Zutaten und schmutzigen Tricks ist gestartet - 4Players.de

Pizza ist fertig: Publisher Assemble Entertainment hat verkündet, dass Pizza Connection 3 gestern gestartet ist. Das Strategiespiel von Wiesbadener Entwickler Gentlymad erscheint europaweit im Handel und weltweit digital für PC, Mac und Linux. Um den Start zu feiern, wurde zudem einen Release-Trailer veröffentlicht, der die Wirtschaftssimulation in Aktion zeigt."Mamma Mia … Die von Fans lang ersehnte Fortsetzung der Kultserie „Pizza Connection“ kommt mit genüsslichem Aroma und extra Käse überbacken wieder zurück auf den PC.Mach‘ ihnen eine Pizza, die sie nicht ablehnen können! In der Wirtschaftssimulation Pizza Connection 3 erwarten dich neben den bewährten Grundzutaten der Serie einige neue und scharfe Extra-Beläge! Arbeite dich in einer herausfordernden Kampagne vom einfachen Pizzabäcker in den Straßen Roms hoch zum Eigentümer der erfolgreichsten Pizza-Kette der Welt! Erschaffe dazu mithilfe des berühmten Pizza Creator deine individuellen Pizza-Kreationen.Zeige deinen Konkurrenten, wie man am besten Pizza verkauft und erschaffe ein einzigartiges Geschmackserlebnis für deine Kunden beim Besuch jedes deiner Restaurants. Ob du das mithilfe zielgruppengerechter Werbung und guter Pizzen in schicken Läden erreichst oder gelegentlich auch mal unter Einsatz von Sabotage und Waffengewalt den knusprigen Rand der Legalität überschreitest, bleibt ganz dir überlassen. Es wird wieder Zeit, die Welt mit leckeren Pizzen zu bereichern und guten Geschmack neu zu definieren.- Deine Lieblingspizza hat noch keiner erfunden? Vegan, rein vegetarisch oder Fleisch kombiniert mit Fleisch? Kreiere mithilfe des legendären Pizza Creator und über 75 verschiedener Zutaten deine Pizzen!- Die Einzelspielerkampagne mit 12 Missionen lässt dich Stück für Stück vom kleinen Pizzabäcker in Rom zum größten Pizza-Mogul der Welt aufsteigen.- Von Sydney über Berlin bis nach Washington D.C.: Erobere mit deiner eigenen Pizza-Kette die größten Weltmetropolen und entdecke deren einzigartige Geschmacksvielfalt!- Gestalte deine Restaurants nach deinen Wünschen: Grundriss, Möbel, Personal, Dekoration. In jedem Pizzabäcker steckt auch ein Innendesigner.- Erreiche deine Kundschaft mit zielgruppengerechter Werbung und nutze dafür Marktanalysen und ausgefeilte Marketingstrategien.- Entledige dich deiner Konkurrenten durch den Einsatz besonders scharfer Zutaten, darunter Sabotage und Bestechungen.- Der freie Modus bietet eine abwechslungsreiche Alternative zur Kampagne. Zahlreiche Parameter wie Startkapital, Bewohneranzahl, Konkurrenten und mehr darfst allein du bestimmen und dir so deine eigenen Herausforderungen erstellen.… Lust auf Pizza?"Letztes aktuelles Video: Feature Video 04 Forschung