Für die Early-Access-Version von Hacktag ist das Update "Winter Hacking" veröffentlicht worden ( Change-Log ). Mit dem Update werden die Benutzeroberfläche und das Belohnungssystem (freischaltbare Gegenstände) überarbeitet. Neu sind zwei Charaktere (insgesamt 12), eine Weihnachtsmission, 42 Steam-Achievements und ein neues "Continue-System", mit dem direkte Wiederholungen von gescheiterten Missionen möglich sind. Auch Grafik-Verbesserungen werden versprochen. Beim Steam-Wintersale wird es für 9,89 Euro angeboten.Hacktag von Piece of Cake Studios ist ein kooperatives Stealth-Spiel für zwei Personen. Bei der asymmetrischen Infiltration übernimmt ein Spieler die Rolle des aktiven Agenten vor Ort, während ein zweiter Mitspieler die Operation als Hacker unterstützt (und so zum Beispiel verschlossene Türen öffnet etc.). Teamwork, Koordination und Kommunikation untereinander sind der Schlüssel zum Erfolg. Trotzdem soll es auch leichte kompetitive Ansätze geben. Nicht von ungefähr bezeichnen die Entwickler ihr Projekt als eine Mischung aus Mission Impossible und Keep Talking and Nobody Explodes.Letztes aktuelles Video: Winter Hacking Special Trailer