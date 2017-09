Tennis World Tour: Mit Roger Federer, Angelique Kerber, Alexander Zverev und weiteren Stars - 4Players.de

Bigben Interactive und Entwickler Breakpoint haben weitere Spieler genannt, die in Tennis World Tour , dem geistigen Top-Spin-Nachfolger, spielbar sein werden: So schlagen neben Roger Federer, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki und Nicholas Kyrgios auch Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza, Alexander Zverev, Gael Monfils und John Isner auf.Die Entwicklung von Tennis World Tour wird von Pierre André geleitet, dem Produzenten von Top Spin 4 . "Seit Jahren wollten wir ein neues Tennisspiel schaffen - den geistigen Nachfolger von Top Spin 4. Durch die technische Entwicklung können wir heute die realistische Simulation schaffen, auf die wir lange hingearbeitet haben", gab André im Rahmen der Ankündigung zu Protokoll.Einzelheiten zum Spiel gibt es nach wie vor keine, auch Videos oder Screenshots wurden noch nicht veröffentlicht. Das Spiel soll im kommenden Jahr für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen.