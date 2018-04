Tennis World Tour: Überblick über den Karrieremodus im Video - 4Players.de

Breakpoint Studio und Bigben Interactive haben den Karrieremodus in Tennis World Tour vorgestellt. In diesem Modus erstellt man zunächst einen eigenen Tennis-Spieler bzw. eine Tennis-Spielerin und kümmert sich um die Zeitplanung (Training, Turniere, Ruhepausen etc.) des Athleten. Wenn man mehrere Matches hintereinander angeht oder unerbittlich um den Globus reist, wird sich die Leistung des virtuellen Tennis-Spielers langsam verringern. Außerdem steigt dann zunehmend das Verletzungsrisiko. Das richtige Gleichgewicht muss also gefunden werden.Für gewonnene Turniere steigt man in der Rangliste auf und gewinnt Credits. Mit Credits kann man wiederum Personal einstellen, Ausrüstung kaufen und Teilnahmegebühren (für prestigeträchtigere Turniere) bezahlen. Am 22. Mai 2018 soll das Sportspiel für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Career Mode Trailer