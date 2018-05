Tennis World Tour: Standard Edition und Legends Edition; Andre Agassi und John McEnroe im Spielszenen-Video - 4Players.de

Screenshot - Tennis World Tour (PC) Screenshot - Tennis World Tour (PC)

Bigben und Breakpoint zeigen in einem neuen Spielszenen-Trailer zu Tennis World Tour das Duell der Tennisprofis Andre Agassi und John McEnroe. Dieses Match soll Erinnerungen an das Zusammentreffen in Wimbledon 1992 wecken.Im Turnier-Modus von Tennis World Tour wird es Spielern möglich sein, sich den beiden Tennis-Assen entgegenzustellen. Käufer der "Legends Edition" sollen Andre Agassi und John McEnroe selbst spielen können. Neben den beiden Tennis-Spielern in entsprechenden Outfits enthält die Legends Edition noch exklusive Schläger, fünf Fähigkeits-Karten, den 'Legende'-Titel und einen Trainer, der einen Erfahrungsbonus gewährt.Tennis World Tour wird am 29. Mai für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Laut Amazon wird die Standard Edition 69,99 Euro auf PS4 und Xbox One kosten. Der Preis der Legends Edition liegt bei 89,99 Euro. Die PC-Version kostet jeweils 20 Euro weniger.