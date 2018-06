Tennis World Tour: Entwicklungsstand vor wenigen Wochen bei 20%; verbesserte Version und Nachfolger geplant - 4Players.de

Gegenüber der französischen Zeitung "Le Monde" via jeuxvideo hat Alain Falc (Gründer von BigBen Interactive) über Tennis World Tour gesprochen und erklärt , dass die Entwicklung des Spiels erst "vor wenigen Wochen zu 20 Prozent" abgeschlossen war - was auch die mauen Features und fehlenden Modi erklären würde ( zum Test ). Laut seinen Ausführungen war es nicht möglich, die Veröffentlichung des Spiels zu verschieben. Neben laufenden "Marketing-Kampagnen" führte er an, dass das Spiel während der "French Open" (bis zum 10. Juni) erscheinen sollte, um maximal von diesem Turnier profitieren zu können.Der Frontmann des Publishers verspricht, dass sie das Tennisspiel stetig verbessern und ergänzen wollen. "Eine verbesserte Version" soll zudem im Jahr 2019 erscheinen. Ob die Käufer der aktuellen Version ein kostenloses Update erhalten werden, ist unklar. Übrigens: Ein weiteres Tennis-World-Tour-Spiel für 2020-2021 ist bereits in Planung.In dem Bericht steht weiter, dass Tennis World Tour die gesteckten Ziele auf finanzieller Ebene wohl erreichen sollte: "Wir haben 500.000 Stück auf den Markt gebracht, aber viele Händler haben kein Rückgaberecht und so wissen wir, dass wir die Nutznießer sein werden", erklärt Alain Falc. Trotzdem ist Falc überzeugt, dass sie ganz allgemein das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen werden und schätzt, dass sie mit ihren Spielen innerhalb weniger Jahre Wertungen im Bereich 80 von 100 einfahren werden.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit