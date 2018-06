Life Is Strange 2: Termin der ersten Episode steht fest; Captain Spirit legt nächste Woche los - 4Players.de

Die erste Episode von Life Is Strange 2 wird am 27. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Insgesamt fünf Episoden sind geplant. Square Enix und Dontnod Entertainment versprechen eine "völlig neue Geschichte" im Life-Is-Strange-Universum.Vorher wird der Ableger Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit zur Verfügung stehen. Die eigenständige Episode um den zehnjährigen Jungen Chris, der ein Superheld sein möchte, enthält Verbindungen zu der Geschichte und den Charakteren von Life Is Strange 2. Das Spiel erscheint prinzipiell am 26. Juni 2018 kostenlos (digital) für PC, PS4 und Xbox One. Spieler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren von der weltweit zeitgleichen Veröffentlichung und können das Abenteuer schon ab dem 25. Juni um 18 Uhr herunterladen.Letztes aktuelles Video: Termin-Teaser