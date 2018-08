Life Is Strange 2: Neue Charaktere enthüllt, Eindrücke des Roadtrips im Trailer - 4Players.de

Im folgenden Trailer sieht man erstmals Eindrücke der neuen Protagonisten: Der 16-jährige Sean Diaz und seinen kleiner Bruder, der 9-jährige Daniel Diaz. Spielen wird man allerdings nur Sean, dessen Handlungen sich positiv oder negativ auf Daniels Leben auswirken. Erst am Ende wird verraten, zu welchen Konsequenzen die Entscheidungen des Spielers geführt haben. Wie bei Telltale wird Daniel sich Seans Entscheidungen im Verlauf des Spiels merken.

Nach einem tragischen Vorfall machen die beiden Brüder sich auf den Weg, um von Seattle nach Mexiko zu fliehen. Unterwegs müssen sie vor der Polizei fliehen und versuchen am Leben zu bleiben. Erneut soll es eine "besondere Fähigkeit" geben, welche wurde bisher noch nicht verraten.





Letztes aktuelles Video: Offizielle Ankuendigung



Letztes aktuelles Video: Offizielle Ankuendigung Weitere Infos lest ihr in unserer Vorschau zu Life is Strange 2.

Rechtzeitig zur gamescom 2018 hat Square Enix Life is Strange 2 angekündigt. Die erste der insgesamt fünf Episoden wird am 27. September 2018 für PS4, PC und Xbox One erscheinen.