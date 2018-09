Life Is Strange 2: Weitere Eindrücke der beiden Brüder im Spielszenen-Trailer - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Spielszenen



Letztes aktuelles Video: Spielszenen

Square Enix und Entwickler Dontnod zeigen heute kurze Spielszenen aus dem Adventure Life is Strange 2 . Wie schon im Ankündigungs-Trailer gibt es neue Momente zwischen Charakter Sean Diaz und seinem kleinen Bruder Daniel zu sehen. Die erste der insgesamt fünf Episoden wird am 27. September 2018 für PS4, PC und Xbox One erscheinen. In unserer Vorschau macht die erste Episode bei Ben einen guten Eindruck.