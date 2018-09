Life Is Strange 2: Video: Entwickler über Entstehung, Hintergründe und Regie - 4Players.de

Square Enix hat zur Vorbereitung auf die erste Episode von Life is Strange 2 eine Video-Dokumentation über die Entstehung des Spiels (Laufzeit: ca. 9 Minuten) veröffentlicht. Michel Koch, Raoul Barbet und Jean-Luc Cano sowie andere Mitglieder des Entwicklerteams sprechen über die Entstehung sowie die Gedankengänge zur Regie des Abenteuers. So soll ein wichtiger Aspekt der zweiten Season das Reisen sein, denn Sean und Daniel sind auf der Flucht und müssen stets in Bewegung bleiben. Sie können nicht an einem Ort bleiben.Die erste der insgesamt fünf Episoden von Life is Strange 2 erscheint am 27. September 2018 digital für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Fortsetzung des Adventures von Dontnod erzählt eine Geschichte über Familie, die Beziehung zweier Brüder und das Erwachsenwerden - abermals mit übernatürlichen Elementen.Letztes aktuelles Video: Making-of Der Weg zu Life is Strange 2