Life Is Strange 2: Zweite Episode wird im Januar 2019 folgen - 4Players.de

Die zweite Episode "Rules" (Regeln) von Life is Strange 2 wird erst im Januar 2019 erscheinen - und damit vier Monate nach dem Auftakt. Mitte Dezember sollen weitere Details verraten werden. Bei Tumblr erklärten die Entwickler, dass sie mehr Zeit brauchen würden, um die gewohnte und erwartete Qualität liefern zu können."Die Life-is-Strange-Serie ist ein Projekt, das uns allen am Herzen liegt und [ein Projekt], dessen Entwicklung wir nicht überstürzen wollen, um den Maßstab für Qualität und emotionale Wirkung nicht zu verfehlen, den sie, unsere Spieler, verdienen. Deshalb haben wir bisher noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben - wir wollen sicherstellen, dass wir in der Lage sein werden, etwas zu veröffentlichen, auf das wir stolz sind und an das ihr euch mit Freude erinnern werdet."Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten Episode 1