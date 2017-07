Pathfinder: Kingmaker: Kickstarter-Kampagne auf der Ziellinie und Zusatzziele - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne von Pathfinder: Kingmaker befindet sich auf der Ziellinie. Am Mittwoch endet der Finanzierungszeitraum auf der Crowdfunding-Plattform. Zwei Zusatzziele wurden bereits erreicht. Das Rollenspiel wird somit eine "Camping bzw. Rasten-Funktion" sowie den Magus als neue Klasse (Magie und Nahkampf) erhalten. Wird die Marke von 700.000 Dollar noch erreicht, werden ein weiteres Story-Kapitel und Mac-/Linux-Umsetzungen versprochen. Ab 800.000 Dollar werden drei Archetypen oder alternative Features pro Klasse eingebaut, um die Charakter-Erstellung und Weiterentwicklung zu vertiefen. Aktuell wurden 686.193 Dollar von 13.750 Unterstützern zugesagt.Pathfinder: Kingmaker ist ein klassisches Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive auf Basis des Pathfinder-Pen-&-Paper-Rollenspiels. Die Geschichte in Pathfinder: Kingmaker soll man zusammen mit den eigenen Gefolgsleute erleben, die jeweils eigene Auffassungen und Meinungen haben sollen. Seinen eigenen Charakter sowie die Begleiter wird man individuell anpassen können. Außerdem wird man in den "Stolen Lands" eigene Gebiete erobern und ein eigenes Königreich bestehend aus Dörfern und Städten errichten können. Auch Chris Avellone (Fallout: New Vegas, Planescape: Torment, Star Wars: Knights of the Old Republic 2) ist involviert.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer