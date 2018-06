Pathfinder: Kingmaker: Kooperation mit Koch Media (Deep Silver) - 4Players.de

Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC)

Owlcat Games und My.com haben die Zusammenarbeit mit Koch Media / Deep Silver für das Rollenspiel Pathfinder: Kingmaker bekanntgegeben. Der Titel ist die erste digitale Umsetzung (isometrische Perspektive) des Pen-&-Paper-Rollenspiels Pathfinder aus dem Hause Paizo Inc."Wir haben mit Pathfinder: Kingmaker Großes vor. Unser Ziel ist es, die größtmögliche Spielerzahl, weltweit, an dieses spannende Thema heranzuführen und gleichzeitig die Tiefe und den Anspruch der Vorlage zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit Deep Silver eröffnet uns dabei das Retail-Marketing und wir profitieren von der einzigartigen Erfahrung, die das Team bei Koch Media in das Produkt und die Vermarktung einbringen kann", sagt Oleg Shpilchevsky, Head of Owlcat Games.Der Publisher schreibt weiter: "Das digitale Rollenspiel lässt diese Fans an bekannte Orte der Serie reisen, berühmte Charaktere treffen und schickt sie gleichzeitig in ein neues Abenteuer voller tödlicher Feinde und unvorhergesehener Wendungen. (...) Pathfinder: Kingmaker fordert die Spieler heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und –stils, den Charakter seines Herrschers wider."Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer