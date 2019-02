Pathfinder: Kingmaker: Termin der zweiten Erweiterung "Varnhold's Lot" steht fest - 4Players.de

Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC) Screenshot - Pathfinder: Kingmaker (PC)

Die zweite Erweiterung "Varnhold's Lot" für Pathfinder: Kingmaker wird am 28. Februar 2019 für PC erscheinen. Owlcat Games und Deep Silver versprechen eine herausfordernde und in sich geschlossene Nebengeschichte. Man erstellt einen neuen Charakter und kämpft aus der Sicht eines Begleiters des Helden um die Zukunft von Varnhold. Die Geschehnisse in Varnhold's Lot haben Einfluss auf die Geschichte in Pathfinder: Kingmaker. "Nach Abschluss der Erweiterung wird Maegar Varn die Spieler in den Dungeon einladen, um die Folgen ihrer Entscheidungen aufzuzeigen", heißt es."Während die Helden noch ihren Sieg feiern, treffen sie auf einen anderen Veteranen der Raublande: Maegar Varn. Dieser hat, ähnlich den Spielern, sein eigenes Herrschaftsgebiet Varnhold, gelegen an den felsigen Ausläufern des Dunsward, ausgebaut. Was genau in diesem Gebiet bislang geschah erleben die Spieler, basierend auf ihren Entscheidungen im Hauptspiel, nun aus einer anderen Perspektive in der der Welt von Pathfinder: Kingmaker."