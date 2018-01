The 25th Ward: The Silver Case: Ausblick auf Charaktere und Fälle des Mystery-Krimis

Grasshopper Manufacture und NIS America haben einen neuen Trailer zu The 25th Ward: The Silver Case veröffentlicht, in dessen Mittelpunkt die Charaktere und Fälle stehen. Die Neuauflage des Mystery-Krimis von Suda 51 soll 2018 für PlayStation 4 und PC erscheinen.The 25th Ward ist fünf Jahre nach den Ereignissen aus dem 1999 spielenden The Silver Case angesiedelt und soll drei miteinander verwobene Handlungsbögen sowie mehrere Protagonisten bieten. Darunter auch den aus dem Vorgänger bekannten Tokio Morishima, der dieses Mal in einem mysteriösen Apartment-Mordfall ermittelt. Mehr dazu in der Charaktersektion der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Charaktere und Faelle