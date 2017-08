Far Cry 5: Walkthrough-Video zeigt neue Eindrücke von Hope Country und der Sekte Eden's Gate - 4Players.de

Ubisoft zeigt im Walkthrough-Video zu Far Cry 5 neue Eindrücke von Hope County, Montana und dem Kampf gegen die Weltuntergangs-Sekte Eden's Gate. Im Video zu Wort kommen Associate Producer Philippe Fournier und Script Writer Marri Knadle.Zum Kampf gegen Eden's Gate heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:Um Eden’s Gate in Far Cry5 zu zerschlagen, werden die Spieler Gebrauch von jeder Waffe machen müssen, die ihnen zur Verfügung steht. Zum weitreichenden Arsenal gehören Waffen wie Gewehre und Granaten sowie Nahkampfwaffen, etwa ein Vorschlaghammer oder Baseballschläger. Zusätzlich können Spieler bewaffnete Helfer aus einer großen Auswahl an Charakteren anheuern oder sogar Tiere für sich einsetzen. Spezialisierte Tiere wie Bären oder Pumas unterstützen die Spieler in ihrem Spielstil, ganz egal ob sie eine Situation im Verborgenen lösen wollen oder auf eine offene Konfrontation setz en. Wie die Spieler ihre Aufgabe bewältigen und welches Chaos sie dabei anrichten, liegt in Far Cry5 völlig bei ihnen selbst.Letztes aktuelles Video: Entdeckt Far Crys Montana