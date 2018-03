Far Cry 5: Easter-Egg: Alternatives Ende nach weniger als sechs Minuten Spielzeit - 4Players.de

Schon in Far Cry 4 gab es ein alternatives Ende - ganz am Anfang des Spiels als Easter-Egg ( wir berichteten ). Auch in Far Cry 5 , das am 27. März 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird, gibt es wieder eine alternative Möglichkeit in knapp sechs Minuten zu den Credits zu gelangen.(Absatz und YouTube-Video)Das Spiel beginnt damit, dass eine Gruppe von US-Marshals den Haftbefehl gegen Joseph Seed, den Anführer der Sekte "The Project at Eden's Gate", vollstrecken möchte. Die US-Marshals und der Spieler-Charakter betreten eine Kirche, in der Seed gerade predigt. Der Sektenführer ist bereit sich festnehmen zu lassen und verkündet: "Gott wird nicht zulassen, dass du mich mitnimmst." Seed wehrt sich nicht und hält seine Hände demonstrativ nach vorne. Nun darf man ihm die Handschellen anlegen oder man wartet knapp eineinhalb Minuten. Entscheidet man sich für die zweite Version und wartet, bricht der örtliche Sheriff die Verhaftung ab und scheint mit dem Zögern des Spielers einverstanden zu sein. "Wenn du ihm die Handschellen angelegt hättest, wäre hier keiner von uns lebend rausgekommen", sagt er. Und dann beginnt der Abspann.Letztes aktuelles Video: Im Wandel der Zeit