Far Cry 5: Partnerschaft mit AMD: Trailer der PC-Version; neuer AMD-Grafikkarten-Treiber - 4Players.de

"Rapid Packed Math – Verdoppelt die Rechengeschwindigkeit und ermöglicht so schnellere Physik- Berechnungen auf Vega Grafikprozessoren.

Shader Intrinsics – Ermöglicht dem Spiel den direkten Zugriff auf die Hardware von Radeon RX Karten, um mehr Leistung aus dem Grafikprozessor herauszuholen.

Radeon FreeSync 2 – Bringt Low-Latency, High-Brightness-Pixel und eine größere Farbraumabdeckung bei High Dynamic Range (HDR) Inhalten für PC-Displays."

AMD hat in Partnerschaft mit Ubisoft einige Verbesserungen und Optimierungen an der PC-Version von Far Cry 5 vorgenommen. Features wie bessere Kontraste, Farbton-Mapping, großes Farbspektrum, Freesync 2 und Crossfire-Support werden von Larry Parker (aus dem Spiel) im Trailer vorgestellt. Außerdem hat AMD einen neuen Grafikkarten-Treiber (Radeon Software Adrenalin Edition) Version 18.3.4 bereitgestellt, der speziell für Far Cry 5 und Crypto-Mining optimiert wurde ( zum Treiber-Download ).Radeon RX Vega spezifische Merkmale sind unter anderem:Far Cry 5 erscheint heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer Ubisoft-Partnerschaft mit AMD