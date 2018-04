Far Cry 5: Bisher schnellstverkaufter Titel der Reihe; 310 Mio. Dollar Umsatz - 4Players.de

Ubisoft hat soeben bekanntgegeben, dass Far Cry 5 mehr als doppelt so viele Verkäufe in der ersten Woche erzielt hat, wie sein Vorgänger Far Cry 4 . Somit ist Far Cry 5 der schnellstverkaufte Titel in der Geschichte der Spielereihe. Der digitale Anteil macht dabei mehr als 50 Prozent der Gesamtverkäufe aus. Damit ist Far Cry 5 hinter The Division die zweitgrößte Veröffentlichung eines Ubisoft-Spiels überhaupt und spielte rund 310 Millionen Dollar in der ersten Woche ein (Angaben laut Schätzungen von Ubisoft).Zusätzlich zur starken ersten Verkaufswoche beschäftigen sich "rekordverdächtig" viele Menschen mit den Far-Cry-5-Inhalten. Bisher wurden mehr als 55.000 Stunden Far Cry 5 auf Twitch gestreamt. Auf YouTube haben Videos zum Spiel insgesamt über 117 Millionen Aufrufe. Beides Rekorde für einen Ubisoft-Titel in der ersten Verkaufswoche."Far Cry 5 ist ein riesiger, wunderschöner Spielplatz voller spannender Geschichten, die die Spieler genießen und teilen können", erklärt Alain Corre, EMEA Executive Director, Ubisoft. "Wir sind sowohl neuen Spielern, wie auch Fans der Serie dankbar, die sich uns in Hope County angeschlossen und unsere Community kollektiv ausgebaut haben.""Ich bin stolz darauf, dass sich die Passion und die jahrelangen Arbeit unseres Teams endlich auszahlt und die in Far Cry 5 erlebten Erfahrungen bei derartig vielen Spielern Nachhall finden", sagt Dan Hay, Executive Director von Far Cry 5. "Wir fühlen uns durch die Zusprüche der Far Cry 5 Spieler geehrt und sind Feuer und Flamme, die Far Cry-Community auch in den kommenden Monaten und Jahren zu unterstützen und weiter zu vergrößern."Letztes aktuelles Video: Video-Test