The Amazing Eternals: Shooter mit Kartenspiel-Elementen von Digital Extremes; erste Spielszenen im Video - 4Players.de

Digital Extremes arbeitet neben Warframe noch an einem kompetitiven Ego-Shooter mit Kartenspiel-Elementen. Dieses zweite Projekt (ebenfalls Free-to-play) trug bisher den Codenamen "Keystone" und wird fortan The Amazing Eternals heißen. Am 29. August 2017 soll das Gründerprogramm mit der geschlossenen Betaphase eingeläutet werden.The Amazing Eternals ist ein First-Person-Shooter mit Sammelkarten in Retro-Pulp-Optik der 70er-Jahre. "The Amazing Eternals nimmt die Spieler mit auf eine Reise durch ein Multiversum, die auf dem Startfeld eines mystischen Brettspiels beginnt. Einzigartige Karten im gesamten Spiel bieten praktische Vorteile, (...) Fähigkeiten und (...) Waffen. Kombiniert mit Timing und Kreativität sichern persönlich angepasste Decks den Spielern die Oberhand im Kampf, sowohl einzeln als auch strategisch mit den Decks der Teamkollegen eingesetzt.""Keys für die geschlossene Beta werden ab Freitag, dem 1. September mehrere Wochen (...) verteilt. Für diejenigen, die sofortigen Zugang zur geschlossenen Beta wünschen, eröffnet das Founders Program von The Amazing Eternals ab dem 29. August neuen und bestehenden Spielern die Gelegenheit, ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des Spiels zu leisten. Zusammen mit sofortigem Zugang bietet das Founders Program exklusive Ausrüstung und Gegenstände in einer Reihe von Founders-Paketen. Weitere Details dazu werden am Starttag bekanntgegeben."Letztes aktuelles Video: Trailer