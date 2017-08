The Amazing Eternals: Warframe-Macher starten Gründerprogramm - 4Players.de

Digital Extremes ( Warframe ) hat heute das Gründerprogramm von The Amazing Eternals eingeläutet. Keys für die geschlossene Beta werden ab Freitag (1. September) über mehrere Wochen verteilt. Diejenigen, die sofortigen Zugang zur geschlossenen Beta möchten, können am Gründerprogramm (Founders Program) teilnehmen und bestimmte Pakete mit unterschiedlichen Ingame-Inhalten, "Tokens" (Währung) und Beta-Keys kaufen - von 19,99 Euro bis 227,99 Euro.The Amazing Eternals ist ein First-Person-Shooter mit Sammelkarten in Retro-Pulp-Optik der 70er-Jahre. "The Amazing Eternals nimmt die Spieler mit auf eine Reise durch ein Multiversum, die auf dem Startfeld eines mystischen Brettspiels beginnt. Einzigartige Karten im gesamten Spiel bieten praktische Vorteile, (...) Fähigkeiten und (...) Waffen. Kombiniert mit Timing und Kreativität sichern persönlich angepasste Decks den Spielern die Oberhand im Kampf, sowohl einzeln als auch strategisch mit den Decks der Teamkollegen eingesetzt."Letztes aktuelles Video: Closed Beta Trailer