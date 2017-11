The Amazing Eternals: "Das richtige Spiel zur falschen Zeit"

Balmung schrieb am 19.11.2017 um 21:37 Uhr

Eben, der MP Wahnsinn geht doch schon seit Jahren so. Und natürlich werden fleißig weiter MP Spiele produziert anstatt einzugestehen, dass der MP Markt einfach inzwischen mehr als gesättigt ist. So viele Spieler gibt es gar nicht um jeden MP Titel mit ausreichend Spieler zu füllen, erst recht nicht wenn ein Spiel wie PUBG gleich ein größeren Teil aus dieser MP Maße für sich beansprucht und da gibts ja noch andere MP Titel, die zig Millionen an sich binden.

Und ganz ehrlich, dem MP Markt täte es wirklich gut mal wieder Gesund zu schrumpfen. Zu viele probieren schon genug Spieler anzulocken in dem sie die Spiele derart simpel gestalten, damit auch ja die ganz große breite Masse es erfolgreich spielen kann, also zu viel Casualisierung in den MP Spielen.

Beste aktuelle Beispiele: Destiny 2, SWBF2 etc. Spiele für geistig Arme.

Entwickler sollten mal wieder mehr den Fokus auf ein anständiges Gameplay legen und nicht auf Gameplay Light, Inhalte Light etc. kompensiert durch PR und Präsentation Maximum.