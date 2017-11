Xbox Game Pass: Neue Inhalte ab Dezember und Einstiegsangebot für einen Euro verfügbar

@Jazzdude: Ich sehe das ähnlich, aber ja, wir sind da dann vermutlich beide etwas zu dramatischIch habe den Game Pass sowie auch EA Access bereits getestet, es bleibt aber auch bei mir das blöde Gefühl: was ist wenn ich das Spiel in 2 Jahren noch mal rauskamen will? Vermutlich ist es dann allerdings so günstig dass man es sich einfach für ein paar Euro kaufen könnte. Bei Filmen geht es mir ähnlich wie Eisenherz es beschreibt. Vieles schaue ich auch einmalig auf Netflix, kaufe daher weniger Filme. Allerdings ist es auch da schon vorgekommen dass meine Kinder (oder ich) einen Film noch mal sehen wollten und ich musste sagen: sorry, hat Netflix vom Server genommen... Da ist dann der klassische Kauf natürlich von Vorteil, dann habe ich das Medium immer griffbereit. Ob nun physisch oder als Download.