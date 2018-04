Xbox Game Pass: Im Mai 2018 mit State of Decay 2, PES 2018, Laser League und Overcooked - 4Players.de

AkaSuzaku hat geschrieben: ? vor 20 Minuten

Das Gute am Gamepass ist, dass man ihn sowohl auf Xbox, als auch auf PC verwenden kann. Und zwar zeitgleich. Statt z.B. um Koop spielen zu können folgende Ausgaben zu haben...Sea of Thieves: 2x 40 Euro = 80 EuroState of Decay 2: 2x 30 Euro = 60 EuroSumme = 140 Euro...zahlt man also nur max. 9,99 Euro im Monat und darf dafür auch noch Gears of War, Halo, bald Crackdown, etc. spielen.