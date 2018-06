Xbox Game Pass: Neue Spiele, Erweiterung auf Indie-Titel und ein Ausblick - 4Players.de

Microsoft hat bei der Xbox-Pressekonferenz erklärt, dass sie den Xbox Game Pass mit neuen Titeln ergänzen werden. Fallout 4, The Division und The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited sollen bereits verfügbar sein. Forza Horizon 4, Crackdown 3, Gears 5 und Halo: The Master Chief Collection sowie weitere ID@Xbox-Spiele werden zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum zum Xbox Game Pass stoßen. Zu den bestätigten Indie-Spielen gehören Vermintide 2, Ashen, Afterparty und Phoenix Point.Xbox-Game-Pass-Abonnenten erhalten in Zukunft sofortigen Zugang zu allen neuen und exklusiven Veröffentlichungen der Microsoft Studios - also Zugang zu allen First-Party-Spielen wie Sea of Thieves, Crackdown 3 und State of Decay 2. Neben den bisher angekündigten Titeln erhalten Xbox-Game-Pass-Mitglieder auch (pünktlich zum jeweiligen Release) Zugriff auf die bisher unangekündigten Fortsetzungen der exklusiven Spielereihen Halo, Forza und Gears of War. Spieler, die eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft haben, können Xbox-Play-Anywhere-Titel wie zum Beispiel Sea of Thieves sowohl auf Xbox One als auch auf PC spielen.Letztes aktuelles Video: New Exclusive Xbox One Games Announce