Xbox Game Pass: Spiele-Abo-Dienst von Microsoft soll auf PC ausgeweitet werden - 4Players.de

Microsoft wird den Xbox Game Pass auch auf PC ausdehnen, bestätigte Microsoft CEO Satya Nadella bei der Telefonkonferenz zur Bekanntgabe des Geschäftsberichts (Q1 2019). Er bezeichnete den Xbox Game Pass als Erfolgsmodell und meinte, dass die Ausdehnung des Game-Passes ein wichtiges Element wäre, um ihre Wachstumsambitionen im PC-Bereich sowie die PC-Gaming-Community zu stärken. Konkretere Angaben machte Nadella nicht. Bisher war es als Abonnent lediglich möglich, Xbox-Play-Anywhere-Titel auf PC zu spielen, was die Anzahl der verfügbaren Spiele ziemlich einschränkt.Xbox-Game-Pass-Abonnenten erhalten sofortigen Zugang zu allen neuen und exklusiven Veröffentlichungen der Microsoft Studios wie etwa Crackdown 3 oder jüngst Forza Horizon 4. Neben den bisher angekündigten Titeln erhalten Xbox-Game-Pass-Mitglieder auch (pünktlich zum jeweiligen Release) Zugriff auf die bisher unangekündigten Fortsetzungen der exklusiven Spielereihen Halo, Forza und Gears of War. Spieler, die eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft haben, können Xbox-Play-Anywhere-Titel wie zum Beispiel Sea of Thieves sowohl auf Xbox One als auch auf PC spielen.Der Xbox Game Pass, der im Prinzip wie eine abobasierte Mitgliedschaft bei Netflix funktioniert, bietet Zugriff auf mehr als 100 Spiele aus dem Xbox-One- und dem abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele-Portfolio. Nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer