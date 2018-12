Xbox Game Pass: Neun weitere Titel kommen im Dezember 2018 hinzu - 4Players.de

Microsoft hat im Rahmen der Game Awards 2018 neun weitere Spiele vorgestellt, mit denen der Xbox Game Pass im Dezember 2018 erweitert werden soll. So sind seit gestern sowohl Ashen als auch Mortal Kombat X im Spiele-Abo verfügbar.Folgende Titel kommen in den nächsten Tagen hinzu:Xbox-Game-Pass-Abonnenten erhalten sofortigen Zugang zu allen neuen und exklusiven Veröffentlichungen der Microsoft Studios wie etwa Crackdown 3. Neben den bisher angekündigten Titeln erhalten Xbox-Game-Pass-Mitglieder auch (pünktlich zum jeweiligen Release) Zugriff auf die bisher unangekündigten Fortsetzungen der exklusiven Spielereihen Halo, Forza und Gears of War. Spieler, die eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft haben, können Xbox-Play-Anywhere-Titel wie zum Beispiel Sea of Thieves sowohl auf Xbox One als auch auf PC spielen.Microsoft: "Mit dem Xbox Game Pass erhältst Du Zugriff auf mehr als 100 Spiele aus dem Xbox One- und dem abwärtskompatiblen Xbox 360-Portfolio. Nach einer kostenlosen 14-tägigen Testphase kostet der Game Pass 9,99 Euro im Monat. Der Katalog des Xbox Game Pass wird monatlich mit neuen Titeln aktualisiert, eine Übersicht aller verfügbaren Spiele findest Du hier ."Letztes aktuelles Video: X018 - 16 Titles Announced